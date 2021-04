Explicó que la Liga Mx tiene en promedio 48 minutos efectivos de juego, mientras que las ligas europeas más importantes como Italia, España, Inglaterra, Francia y Alemania tienen 56 minutos y en la Champions aumenta a 58.

Hoy trabajamos en esos 10 minutos de diferencia, vemos donde están los actores que nos pueden ayudar, tanto los árbitros, clubes, entrenadores y la propia liga. Un partido más fluido es más espectacular , aseveró.

Dijo que la intención de aumentar los minutos de juego efectivo es parte de un paquete de propuestas que presentarán en mayo a la Asamblea de dueños de la Liga Mx. También planteará una alternativa para emparejar el calendario de transferencias con Europa e impulsar a las fuerzas básicas frente a la pandemia de Covid-19.

“Analizamos como ser más amigables en el entorno regulatorio para que las transferencias se puedan dar con mayor facilidad, buscamos empatar nuestros tiempos con Europa. Nos han pedido mucho eso, es posible para que los inversionistas tengan más opciones para elegir en el mercado y aligeren sus presupuestos.

También buscamos que (las repercusiones) del Covid-19 no afecten a las generaciones sub 15 o sub 17 en su desarrollo. Nos interesa no perder estas generaciones. Analizamos mejorar en términos concentrados para que la repartición entre los equipos sea mayor sobre todo por las pérdidas ante la pandemia”.