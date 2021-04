Q

uitando si son de izquierda o derecha, las gentes de razón manifiestan cierta dificultad para explicarse la ideología de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Benjamin Netanyahu y otros líderes de temperamento similar que tratan de emularlos.

Recurro al tan resbaladizo vocablo temperamento porque siento que indagar en la ideología de los tres personajes, conduce a un callejón sin salida. ¿Cuál ideología tenían antes de llegar al poder? Trump se formó junto con la mafia neoyorquina del negocio inmobiliario; Bolsonaro en la mentalidad esclavista que aún impera en buena parte de Brasil, y Netanyahu nunca dejó de sentirse un cruzado talmúdico de la tierra prometida .

Entonces, de ser correcto aquello de que el poder establece las claves de la ideología (y no al revés), la de Trump, Bolsonaro, y Netanyahu revelarían la sintomatología típicamente temperamental del líder sicótico: temerario, duro y despreciativo de la política y sus normas.

En 2016, parecía que Hillary Clinton se comía vivo a Trump. De hecho, los votos para la señora superaron a los del magnate (66 vs 63 millones). Pero un sistema electoral anclado en el siglo XIX dictaminó lo contrario. No obstante, Trump perdió frente a Biden con nada menos que 74 millones de votos.

Asimismo, Bolsonaro fue elegido en 2018 con 58 millones de votos, y hoy su gobierno se ha convertido en una amenaza ambiental y sanitaria global. Y Netanyahu acaba de ganar su enésima relección, mientras el mundo civilizado se alza de hombros frente al genocidio en cámara lenta de los habitantes de la franja de Gaza, el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo.

Lejos de insinuar que tales personajes están locos , importa detenerse en su innegable influencia en millones de personas. No sabría cómo tratar esto y me remito a los versos finales de Qué será, qué será, la emblemática canción del Chico Buarque, cuando habla del mismo padre eterno que nunca fue allá / al ver aquel infierno lo bendecirá / pues no tiene gobierno ni nunca tendrá / no tiene vergüenza ni nunca tendrá / lo que no tiene juicio .

Reitero: ¿cuál es la ideología de los líderes sicóticos? ¿Alcanza con ubicarlos en la extrema derecha ? ¿Alcanza que ciertas derechas incestuosas subestimen sus delirios, o que ciertas izquierdas endogámicas los califiquen de neonazis y neofascistas ?