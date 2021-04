En entrevista, Soberanis Moreno –quien hoy tomará protesta como nuevo titular del CT– celebró el acuerdo que beneficiará a 14 por ciento de los trabajadores que han laborado bajo esa figura de subcontratación laboral. No obstante, indicó, esperamos que se consolide con los cambios a la ley para que sea obligatorio.

Los acuerdos tienen un contenido que si no se traducen en prácticas reales, de nada sirven, entonces falta que se reforme la ley. El acuerdo no genera obligación, eso no está establecido, apenas se va a trasladar a las Cámaras (del Congreso de la Unión) , subrayó el actual secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria.

Por su parte, el grupo Manpower señaló que con los acuerdos anunciados hay un panorama más claro para la toma de decisiones en torno a la contratación de personal y generación de empleo . Sin embargo, prohibir la actividad no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país .

Héctor Márquez, ejecutivo de Manpower Group, indicó que no todos los empleados podrían ser contratados como empleados de base. Afirmó que, según sus análisis, 60 por ciento de los empleadores realizarían la contratación bajo esquemas sin seguridad social tales como honorarios asimilados al salario, derechos de autor, incluso pagándoles a través de sindicatos o cooperativas.