Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de abril de 2021, p. 11

El ex presidente panista Felipe Calderón es considerado imputado en la indagatoria que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en torno a la llamada operación Rápido y furioso. Como parte de esta pesquisa a los más de 20 funcionarios o ex servidores públicos que pudieron haber tenido alguna responsabilidad, fue interrogada la ex procuradora Marisela Morales, confirmaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad.

La indagatoria, que se encuentra en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), tiene diversas vertientes a partir de la información que ha recabado a través de intercambio con autoridades de Estados Unidos y de las declaraciones que han rendido quienes laboraron entre 2009 y 2011 en el Servicio de Aduanas, la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y funcionarios que ocuparon posiciones de mando y debieron tener conocimiento de la operación.

Rápido y furioso fue un operativo desarrollado por autoridades de Estados Unidos con base en un acuerdo sostenido entre funcionarios de la Agencia de Control de Armas, Tabaco y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y la entonces PGR, así como otras instituciones durante la presidencia de Felipe Calderón.

En marzo de 2015 el gobierno estadunidense dio a conocer un reporte denominado A Review of ATF’S Operation Fast and Furious, elaborado por el Departamento de Justicia, y en él se menciona el acuerdo entre funcionarios del gobierno mexicano y los representantes de la ATF.