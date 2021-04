El morenista Primo Dothé le respondió que él ha votado en favor todas las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, no por seguir su voluntad, sino porque forman parte de los compromisos de campaña que la 4T formuló, y aprovechó para aludir al cambio de discursos de Téllez, que llegó al Senado por Morena y luego se cambió al PAN. Hice campaña durante 12 años con el presidente López Obrador y no me sumé cuando me convenía para llegar a un puesto al que nunca hubiera llegado por mí mismo. No miento, no simulé, y no he traicionado nada de lo que propuse en campaña.

Por otra parte, en su respuesta a preguntas parlamentarias, el Ejecutivo federal defendió las acciones de su gobierno para contener la pandemia del Covid-19, ya que lograron reducir tres cuartas partes los casos y muertes que se hubieran presentado si no se hubiera ejecutado la estrategia actual. En el documento que ayer remitió al Senado, detalló que se cuenta con los mecanismos presupuestarios para afrontar la emergencia, y el año pasado hubo un aumento de más de 71 mil millones de pesos a ese rubro . Precisó que hasta febrero, 5 mil mexicanos fallecieron en Estados Unidos por Covid.