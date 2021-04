on el reconocimiento de que contiene antinomias, violaciones a derechos humanos y visos de inconstitucionalidad, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobó ayer el ordenamiento sin cambios a la minuta de la Ley Federal de Regulación del Cannabis que envió la Cámara de Diputados, donde la iniciativa se avaló entre el 10 y el 11 de marzo. El lunes, la Comisión de Justicia del Senado había dado su visto bueno a la propuesta con la objeción –además de las expresadas ayer– de que elimina los beneficios a las comunidades indígenas y pone por delante a las trasnacionales, por lo que únicamente falta la aprobación de la Comisión de Salud para que el texto pase al pleno.

Sin perder de vista que el camino regulatorio está lleno de dudas e incertidumbres, el inapelable fracaso de la prohibición deja claro que es impostergable transitarlo: penalizar el consumo de estupefacientes no sólo no tiene efecto alguno en la reducción del número de consumidores, sino que genera problemáticas incluso más graves. Por ello, cualquiera que sea su redacción final al momento de promulgarse, esta ley abre la brecha para debatir en torno a la regulación de todas las drogas como estrategia de combate a fenómenos delictivos cuyo origen se encuentra, no en el consumo, sino en la prohibición: el narcotráfico, el lavado de dinero, la violencia exacerbada o la introducción al mercado de estupefacientes de sustancias más baratas, adictivas y dañinas que las drogas ilícitas tradicionales.

Por lo dicho, la iniciativa de Ley Federal de Regulación del Cannabis debe ser vista como un paso hacia el cambio de paradigma y cabe esperar que sus errores e inconsistencias se corrijan en el futuro cercano para potenciar sus elementos benéficos.