No obstante, cuando Luna Calvo recogió la unidad USB que incluía las fotos tomadas hasta el momento del accidente, éstas no aparecieron. En la última fotografía que le entregaron sólo aparece el menor a mitad del recorrido, y luego ni una imagen de las otras cinco personas que acompañaban al muchacho.

Cámaras por doquier

No se perdieron. Definitivamente, de manera deliberada no entregaron la secuencia de imágenes del final del recorrido. Todas las atracciones del parque, de inicio a fin, están llenas de cámaras fotográficas, y casualmente en toda esa parte ya no aparece ni una foto más, por así convenir a la empresa , dijo Gómez Amaro.

Miguel Ángel Luna, cardiólogo avecindado en Durango, visitó Xenses junto con su esposa y sus cuatro hijos el pasado 27 de marzo. El galeno aseguró que un día después, cuando pretendió llevarse el cuerpo de Leonardo, el vicefiscal de procesos de Quintana Roo, José Carlos Villarreal Rosillo, lo amenazó con no entregarle el cadáver si no firmaba un perdón para la empresa.