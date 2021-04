Sergio Ocampo Arista y Juan Ricardo Montoya

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de abril de 2021, p. 25

Familiares de Carlos Marqués Oyorzábal, defensor de los bosques y comisario del poblado de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, ejecutado y descuartizado sábado pasado, demandaron la intervención del gobierno debido a que han recibido amenazas de muerte de uno de los grupos delincuenciales que operan en esta zona de la Tierra Caliente de Guerrero.

En una grabación emitida por redes sociales y dos videos, la hermana del comisario asesinado expresó: Nos encontramos aquí en el poblado de Las Conchitas, y necesitamos apoyo, seguridad lo más pronto que se pueda porque ya nos torturaron muy feo .

Entre sollozos, añadió: Primero empezaron con mi hermano, ahora dicen que van a acabar con nosotros, con toda la familia, con los niños, que nos van a quemar. Queremos que (las autoridades) se muevan rápido, porque esto urge .

Relató: Cuando a mi hermano lo estaban torturando, nosotros hablábamos y pedíamos apoyo (a la policía), pero nadie nos hizo caso .

El campesino también era parte de la policía comunitaria que formaron los Pueblos Unidos y que han apoyado la detención de camiones que saquean madera del ejido.

En otra grabación, un sobrino del defensor de los bosques expuso: Ya no quiero que siga pasando esto. A mi tío lo mataron y no quiero que pase eso. Dicen que nos van a venir a matar y a descuartizar como le hicieron a mi tío .

La hija de Carlos Marqués manifestó: Mataron a mi papá. Ya no quiero que sigan matando, queremos que nos apoyen a todos. Aquí estamos encerrados en una casa de Las Conchitas .