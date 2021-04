De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de abril de 2021, p. 8

Una rara y extraña versión de El Señor de los Anillos hecha en 1991 ha resurgido en YouTube después de que durante mucho tiempo se pensó que se había perdido.

Kharniteli fue un hecho para la versión televisiva soviética del primer volumen de Tolkien de su épica historia de fantasía y, digamos, está a un millón de millas de distancia de la trilogía de películas ganadora del Óscar, de Peter Jackson.

La versión rusa se ha dividido en dos partes en YouTube y dura casi dos horas, que es considerablemente más corta que la de Jackson. Sin embargo, tendrá que entender el ruso para verla, ya que no hay subtítulos.

Sin embargo, la película parece abarcar el primer volumen de la saga, The Fellowship of the Ring, pero definitivamente carece de algo en el departamento de producción –así que no esperes ver nada parecido a la épica Batalla de Helms Deep o la confrontación con el Balrog en las Minas de Moira.

Por tanto, sólo los fanáticos acérrimos de El Señor de los Anillos probablemente podrán seguir lo que está pasando en las escenas, ya que aparte, de los Hobbits, discernibles por su tamaño en comparación con otros, es difícil decir qué personaje se supone que debe estar en la pantalla, pero estamos seguros de que como Gandalf y Bilbo están allí.