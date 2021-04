Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de abril de 2021, p. 19

Los delincuentes dedicados al hurto de gasolinas pasaron al robo de gas reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y adujo que en su gobierno ya no existe la posibilidad para que se restablezca el huachicoleo.

En cuanto al sector eléctrico, subrayó que si la ley –ahora impugnada en el Poder Judicial– no procediera, enviará una iniciativa de reforma constitucional aun con el riesgo de no ser aprobada por falta de mayoría legislativa.