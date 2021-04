Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de abril de 2021, p. 29

Para el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que pertenecen a la alianza opositora, no garantizaron la paridad sustantiva de género al nombrar sólo a dos mujeres en seis alcaldías donde registran alta competitividad.

Pese a que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los registros, Ramos Mega presentó un voto particular en el que lamentó que la mayoría de sus compañeros no identificaron la violación al principio de paridad de género y justificaron su decisión en que la normatividad de las candidaturas comunes no obliga a postular de manera paritaria.