no. Ante las convocatorias publicadas por la SEP para reformar los libros de texto, que han causado malestar entre ilustradores gráficos y maestros, recupero y sintetizo las conclusiones de un seminario que trabajó a lo largo de 2019 y 2020, integrado por medio centenar de pedagogos e historiadores, que proponíamos transformar, no reformar, los planes y programas de historia. Ese seminario contaba con el aval del anterior secretario de Educación Pública y con la idea de que, contra anteriores reformas, ésta debería hacerse sin prisas y con la participación directa de los maestros y su experiencia frente a grupo.

Partimos de las evaluaciones que entre 2006 y 2018 mostraban que la historia era la materia con más bajas evaluaciones y resultados en la educación básica. Creemos que se debe a que los contenidos de los planes de estudio desde tercer grado de primaria hasta sexto de bachillerato están estereotipados, estandarizados, separados de la vida cotidiana de los alumnos y transmitidos mediante materiales obsoletos. Aunque el programa actual anuncia que el alumno debe comprender e involucrarse en las problemáticas de su comunidad, ninguna de las temáticas le brinda las herramientas necesarias. No porque éstas no sean compatibles con los contenidos, sino porque los contenidos no hacen preguntas sobre aspectos vivenciales, ni enseñan a historiar la experiencia de las personas y comunidades que los consultan; todos esos elementos, dificultan su apropiación y, por tanto, su aprendizaje.

Estamos convencidos de la urgencia de rediseñar los planes y programas de historia en la educación básica y media superior y de generar materiales didácticos adecuados a la materia y a nuestros tiempos: una historia que ponga énfasis en los procesos, en los actores colectivos, en las transformaciones sociales, en la vinculación entre pasado y presente, desde una perspectiva de equidad de género, multicultural, multiétnica e incluyente, que tenga por objetivo la formación de una conciencia histórica crítica y participativa en estudiantes y docentes para lograr una educación histórica orientada no al alumno escucha, sino al alumno activo.