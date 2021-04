“Lo importante es que podamos resolver nuestras discrepancias, diferencias, de manera pacífica mediante el diálogo, que haya debate y que haya respeto, y que no haya violencia, que no haya golpes de Estado, porque la derecha, el conservadurismo, cuando sienten que no pueden, son muy violentos y por defender privilegios son capaces de cualquier atrocidad.

En su exposición, abordó el seguimiento que su gobierno hace a la tragedia por el homicidio de la señora Victoria Esperanza Salazar. Es muy lamentable todo esto que sucedió. Nunca vamos a dejar de ofrecer nuestras condolencias a los familiares, al pueblo salvadoreño .

Sobre el tema electoral, consideró que él no hace mención por lo general a los partidos políticos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios. Otro asunto también es que, si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, vamos a defender la democracia todos, porque sin democracia no hay justicia, no hay honestidad, no hay estado de derecho. Necesitamos la democracia, necesitamos que se termine con el fraude electoral .

A la pregunta de ¿qué es para usted México? , López Obrador respondió: “Es un país con grandeza cultural, las culturas de México nos han permitido salir adelante como pueblo. Es lo que nos ha salvado en momentos de crisis, de temblores, de inundaciones, de incendios, pandemias, malos gobiernos, corrupción y otras calamidades, nuestra grandeza cultural, porque México viene de atrás, viene de hace miles de siglos que se fundó nuestra nación.

“México es también –y ésa es la desgracia– de los países con más corrupción en el mundo, de los países más corruptos del mundo. Por eso, no sé si esto está permitido que yo lo diga, pero se está llevando a cabo una transformación.”