A

ficionado a las corridas de toros e incluso empresario promotor de ellas, Onésimo Cepeda Silva jugó al engaño de aceptar por unas horas ser candidato a diputado local por uno de los distritos de Ecatepec, estado de México, donde fue obispo durante casi 17 años.

El partido que lo acogería, y que quedó en evidencia de oportunismo fallido (pues anoche mismo se difundió la decisión del clérigo de declinar a la tentación política), es Fuerza por México, cuyo dirigente-propietario es Pedro Haces Barba, ex priísta converso al morenismo, sindicalista de viejo cuño ahora apoyado políticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ocupante durante unos meses de una senaduría, desde la cual dijo: Como senador seguiré defendiendo la fiesta brava, porque me considero antes taurino que político. Ya basta de ataques de gente ignorante que no conoce lo que es la fiesta brava (https://bit.ly/2Q3H9be).

La devoción a la tauromaquia es solamente uno de los apegos del clérigo Onésimo a lo mundano y sus presuntos placeres. Ha generado escándalo en muchas de sus facetas, sobre todo en cuanto a su relación licenciosa con los poderes político y económico del pasado reciente, es decir, en las etapas de lo que ahora llaman prianismo.

Ayer mismo, a la hora de ser presentado públicamente como aspirante a un asiento en el Congreso mexiquense, el ex banquero y agente de bolsa, que el mes pasado cumplió 84 años, dijo que aceptó su postulación por amor a México y por estar harto de tanto pendejo que gobierna y México se merece algo mejor .