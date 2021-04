Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Martes 6 de abril de 2021, p. 23

Amán. El rey Abdalá II de Jordania tomó la iniciativa de intentar una mediación con el príncipe Hamza para solventar la fractura en el seno de la familia real, anunció ayer el Palacio.

Su majestad Abdalá II decidió tratar la cuestión del príncipe Hamza en el marco de la familia hachemita y se lo encomendó a su tío, el príncipe Hasán, que se puso en contacto con el príncipe Hamza y éste dijo que se adhería al planteamiento de la familia... , tuiteó el Palacio.

Luego de ser acusado el fin de semana de estar implicado en un complot malicioso , Hamza prometió permanecer leal a su medio hermano, el monarca.

Seguiré leal a la herencia de mis ancestros, a su majestad (el rey Abdalá II), así como a su príncipe heredero, y me pondré a su disposición para ayudarlos y apoyarlos , escribió el príncipe, según una misiva publicada anoche por el Palacio Real.

Por lo pronto, la monarquía jordana arrestó a más de 20 funcionarios y mantuvo a Hamza, hijo mayor del rey Hussein I y su cuarta y última esposa, la reina Noor (estadunidense), bajo arresto domiciliario.

La crisis estalló el sábado con la acusación contra Hamza de actividades contra el reino, tras acusarlo de una conspiración maliciosa para desestabilizar al país y la detención de varios funcionarios .

Ese mismo día, Hamza anunció que estaba bajo arresto domiciliario en su palacio de Amán, negó haber participado en un complot y acusó a las autoridades de corrupción e incompetencia al denunciar una situación inaceptable .