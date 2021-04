Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 6 de abril de 2021, p. 19

El gobierno federal buscará la forma de que se reduzca el costo del servicio de la deuda de Pemex , informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió la determinación de no aumentar los precios de las gasolinas y el diésel, pues significa un ancla para que no haya inflación, para que no tengas carestía, para que tu salario, tu ingreso te alcance, te rinda, que no se deteriore .

En la exposición matutina ante los medios de comunicación el mandatario reiteró que no habrá aumento en combustibles y que su administración ya revisa por qué no se refleja en el costo final el subsidio a los energéticos.

El compromiso de nosotros se ha cumplido, que es no aumentar el precio de los combustibles y podemos probar que desde que llegamos no han aumentado los precios en términos reales. Lo que sucede también es que se mantiene un subsidio para tener el control de los precios y hay veces que lo que se le descuenta al que distribuye la gasolina no se refleja en el precio, es decir, no se le traslada al consumidor. Esto ayuda mucho .