La Jornada

Martes 6 de abril de 2021

La empresa estadunidense Artxpuzzles, que tiene una iniciativa en línea Puzzles with Purpose para apoyar los talleres de artistas en tiempos de pandemia, lanzó un nuevo rompecabezas, el primero de un mexicano. Se trata de Future friends (Amigos futuros) del escultor Pedro Reyes (Ciudad de México, 1972), una edición limitada de 60 piezas.

Un porcentaje de las ventas del rompecabezas beneficiará a esfuerzos para contrarrestar los efectos del Covid-19, así como otros de beneficiencia. En el caso de Reyes, se canalizará hacia iniciativas de alivio para artistas y la fundación First Responders Children’s, cuya misión es proveer ayuda financiera a los niños que han perdido a un progenitor en el cumplimiento de su deber, así como a las familias que sufren adversidades económicas severas debido a circunstancias trágicas.

Reyes es un fiel creyente en que el arte es la mejor manera de producir el cambio social . La pieza original, realizada con lápiz a colores sobre cartón, representa una multitud de figuras humanoides cuyas cabezas asemejan pantallas en blanco.

Sobre el rompecabezas, cuyas medidas son 50 por 71 centímetros, dice a La Jornada haber hecho el dibujo al ver el aislamiento de los niños en la pandemia. A mi hija Laima le gustan los rompecabezas, así que en el momento que me invitaron hacer uno quise dedicárselo a ella imaginando los amigos que tendría el día que pueda regresar a la escuela. Por eso las figuras no tienen cara, ya que son personas a las que aún no has visto, sin embargo están en tu futuro .