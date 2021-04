Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Martes 6 de abril de 2021, p. 4

Un lamento, un sollozo que rasga el alma, fue lanzado al escenario de la virtualidad por la cantante y compositora Jen Shyu, invitada por el festival Transfrontera Nueva York.

Su voz, unida a la interpretación con instrumentos tradicionales de Asia, compartió un breve recital con su música que hace un ritual para el duelo y la pérdida.

La biwia japonesa, el lunar taiwanés y piano se unieron a los cantos de la artista estadunidense, quien proclama que la humanidad ha perdido su habilidad para comunicarse con la naturaleza , idea que prevalece en Zero Grasses: ritual for the losses, su álbum que se lanzará el próximo 23 de abril.

El disco estaba programado para hacerse público desde el otoño pasado. En una entrevista en 2019 habló que relata la idea de un mundo sin hierbas ni flores: estamos lidiando con muchos ceros hoy en día . También, incluye temas de los que no se habla o que son tabú .

La multinstrumentalista y bailarina realizó el concierto virtual como parte del festival que organiza la dirección de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La selección para el segundo ciclo del encuentro, del 11 de marzo al 22 de abril, fue realizada por John Medeski, tecladista y compositor de vanguardia del jazz neoyorquino.

La consigna es presentar música innovadora desde distintas partes del mundo, gracias a conciertos realizados especialmente para el público mexicano.