Además, publicó los compromisos en respuesta a las solicitudes del grupo de estudiantes organizados de esa casa de estudios.

La dirección de Arquitectura citó a sesión extraordinaria al Consejo Técnico para avanzar en la construcción de acuerdos y en la que toda la comunidad esté incluida ; también, que la suspensión de actividades se mantenía hasta nuevo aviso.

Ingeniería acordó que no reiniciará actividades virtuales en tanto no se analice en una mesa el pliego petitorio que presentó la asamblea estudiantil. Todas las facultades reiteraron el compromiso de que no habrá represalias contra los participantes en los paros de actividades; por el contrario, manifestaron interés en mantener el diálogo.

La semana pasada, la UNAM informó que ya había regularizado el pago y la situación laboral de 488 profesores y ayudantes que presentaron problemas en sus percepciones.