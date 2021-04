Sylvia aguardó. Su caso fue rechazado por la corte migratoria de ese país y un par de abogados le recomendaron solicitar el refugio en México. Esta no era opción, dice en entrevista telefónica desde Fresno, a donde llegó el 22 de marzo de este año, tres días después de cruzar la frontera.

Toda la perseverancia y sufrimiento valieron la pena, ya estoy con mi familia. No puedo describir lo que fue encontrarlos de nuevo. La mitad de mi corazón estaba de este lado de la frontera.

Dice que hará bien las cosas . Tramitará un permiso de trabajo y esperará a que la corte analice de nuevo su caso para que en esta ocasión le aprueben el asilo.

Uno no está pensando dejar su país. Son las condiciones las que nos obligaron a huir. No pretendemos estar aquí eternamente. Deseamos que las condiciones en Honduras cambien para poder regresar. Cuando el futuro de tus hijos está en juego, eres capaz de dejarlo todo atrás , expresa.

En tanto, Alberto, de 37 años, también de Honduras, fue amenazado de muerte por las pandillas y en enero de 2019 emprendió el viaje hacia el norte. Esperó en México por casi dos años hasta que hace tres semanas cruzó por Tijuana, Baja California.

Está en San Diego, con su hermano. Como su compatriota, en entrevista telefónica, expresa: “Es como despertar después de una larga pesadilla.