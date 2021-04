De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 5 de abril de 2021, p. 7

El director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, anunció que, junto con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, empezó la digitalización de los contratos colectivos de trabajo para que estén a disposición de cualquier empleado, y subrayó que para su proceso de validación se garantizará la secrecía del voto.

Validar los contratos es una de las obligaciones que tienen todos los sindicatos y empresas, lo cual se estableció en la reforma laboral de 2019. La finalidad, indicó la autoridad laboral en su página de Internet, es garantizar que todos los trabajadores conozcan sus respectivos contratos colectivos de trabajo, ya que muchos fueron avalados sin conocerse a fondo sus términos.