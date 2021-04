Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 5 de abril de 2021, p. 7

Aunque el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ya es un derecho constitucional, todavía hay miles que no gozan de él al no concretarse su registro, a pesar de cumplir con los requisitos, además de que si son incorporados no les llega su tarjeta y tampoco los avisos para cobrar. También sucede que si pierden los plásticos no se les repone a la brevedad y sufren retrasos en los depósitos.

Este es uno de los principales programas del gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró deficiencias en el control en la supervisión del pago de pensiones al hacer la revisión de cumplimiento 2019, por lo que pidió aclarar el destino de 992 millones de pesos, de los cuales 983 millones corresponden a entregas a 77 mil beneficiarios sin CURP.

Hasta diciembre la población atendida en todo el país era de 8 millones 264 mil personas, mientras el objetivo asciende a 8 millones 533 mil, por lo que 269 mil adultos mayores no han sido incorporados. Al final del año, el avance fue de 99.85 por ciento respecto a la meta programada, informó la Secretaría de Bienestar en el cuarto informe trimestral de 2020.

No hay respuesta de la dependencia

A partir de este año se entregan a cada adulto mayor 2 mil 700 pesos bimestrales, pero no a todos. A esta dependencia, encargada del programa, se pidió información sobre las quejas de los ancianos que no acceden a los recursos de la pensión, pero no hubo respuesta a la solicitud.

Enrique Valdez, quien tiene 69 años, fue trabajador de Ruta 100 y vive en la alcaldía Gustavo A. Madero, por su pensión del Issste percibe 3 mil 200 pesos cada mes, de la cual le descuentan mil 500 pesos de un préstamo. Lo poco que le queda se va en el pago de Internet para sus hijos y gastos diversos destinados a su casa, lo que es insuficiente para solventar mis necesidades .

El 5 de agosto de 2020 solicitó su incorporación al programa, le dijeron que llamara por teléfono y las respuestas que le dan son que no hay sistema o que aún no le corresponde el registro.