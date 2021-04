A su vez, la cúpula blanquiazul planteó a los electores comparar propuestas y trayectorias de los candidatos, con el fin de no decidirse por diputados levantamanos morenistas que de nada le sirven al país, no proponen nada, no sirven de contrapeso de poder y elegir, en cambio, a los que sí pueden dar resultados a las necesidades de la gente, porque ya no hay cabida para las falsas promesas como las hechas en 2018 por el partido en el gobierno .

También, en un mensaje, la panista Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados, sostuvo que el Congreso debe supervisar y llamar a cuentas al Presidente para que haga mejor su trabajo .