Fue un largo debate, a pesar de que los tiempos para aprobar las candidaturas se venció a la medianoche del sábado. El consejero Ciro Murayama apeló a mantener la civilidad en las campañas: En democracia no se puede pretender el triunfo a cualquier precio, los medios son tan importantes como los fines, de los actores políticos depende en primerísimo lugar la calidad del debate que tendremos en los próximos dos meses y la responsabilidad de recuperar a la política como un instrumento legítimo .

Las diferencias también abarcaron su postura ante el INE. Nos preocupan los ataques al árbitro electoral, expresó la oposición. En contraste, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, aseveró que el INE no debe tomar los señalamientos de sus errores como un ataque, ni son infalibles ni son intocables. Nadie lo es en un estado de derecho, máxime una autoridad que tiene ese rango de importancia: arbitrar una contienda electoral .

“Y la perla es esa mancuerna del PRIAN que se ve ahora en el estado de Chihuahua, donde el ex gobernador (César) Duarte, priísta, le daba dinero a la ahora candidata a la gubernatura del PAN, Maru Campos; ella está vinculada a proceso penal por recibir dinero del gobernador priísta Duarte, hoy preso en Estados Unidos. Eso es el PRIAN”.

La oposición centró sus críticas en el Presidente y los servidores de la nación, estos últimos definidos como la maquinaria electoral de Morena .

Obdulio Ávila acusó a López Obrador de generar una creciente convicción sobre la incapacidad de su gobierno. La importancia de la elección radica en el papel que debe jugar el Poder Legislativo frente a un Ejecutivo que, sin pudor, pretende restaurar una presidencia imperial .-

El perredista Ángel Ávila sostuvo que la elección enfrenta tres grandes desafíos: efectuarse bajo la emergencia sanitaria, la amenaza provocada por la violencia del crimen organizado y la intervención grosera del Presidente , a quien responsabilizó de asumir una postura que sólo divide a la sociedad mexicana.