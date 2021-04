“Por motivos laborales pero no sólo ésos, hace años los padres confiaron la formación de la prole a profesores y maestros, como si esa preparación moral no requiriese primero del ejemplo cotidiano de los propios padres. De ahí la disminución de conciencia individual y colectiva en nuestro país y de civismo, ni hablar. Si a esta débil formación en casa agregamos el confinamiento, una telesecundaria obsoleta, limitadas herramientas formacionales y profesionales del magisterio y la influencia, con frecuencia nociva, de las tecnologías de manipulada información y comunicación, el panorama no puede ser más alarmante ya que formación, enseñanza y educación se traducen en estrés, rebeldía y desconcentración en niños y jóvenes, tanto en clases como en el tiempo libre.

“Con la pandemia los padres ya no cuentan con escuelas-guarderías, y una extendida neurosis ocupa el lugar de la eventual formación a cargo de los padres. Los chicos parecen decir: ‘Si en mi casa hago lo que quiero, afuera también, y más si él o la profesora no me ven’. Con las clases virtuales la socialización se pierde, el aprendizaje no es activo-sensitivo, el profesorado difícilmente se interrelaciona con los padres y sólo una minoría de éstos se ejercita o hace deporte junto con los hijos”, concluye preocupada miss Adriana.

