Lunes 5 de abril de 2021, p. 22

Amán. Las autoridades jordanas afirmaron ayer que desmantelaron un complot para desestabilizar el reino, en el que estaba implicado el príncipe Hamza bin Hussein, medio hermano del rey Abdalá II, y arrestaron a varios sospechosos.

La reina Noor, viuda del difunto rey Hussein I de Jordania, afirmó que las acusaciones contra su hijo, Hamza bin Hussein, eran calumnias perversas . El ejército de Jordania dijo que al príncipe Hamza se le advirtió detener acciones dirigidas a alterar la seguridad y estabilidad del reino.

“Rezo para que la verdad y la justicia prevalezcan para todas las víctimas inocentes de esta malvada calumnia (…) que Dios los bendiga y los mantenga a salvo”, tuiteó Noor Al Hussein. La advertencia al príncipe Hamza forma parte de una investigación de seguridad más amplia en la que un ministro, un joven miembro de la familia real y varios personajes más no identificados fueron detenidos. Hamza afirmó en una grabación de video, divulgada el sábado en la noche, que estaba bajo arresto domiciliario y se le dijo que permaneciera en casa y no contactara a nadie. Hablando en inglés en el video que su abogado filtró a la BBC, dijo que él no era parte de ninguna conspiración extranjera y denunció al sistema que rige Jordania como corrupto e incompetente .

El sábado por la tarde, Ayman Safadi, viceprimer ministro de Jordania, afirmó que Hamza, de 41 años, ha tenido contacto con actores extranjeros para tramar un complot para desestabilizar al país, que se le ha monitoreado por algún tiempo y los servicios de seguridad habían seguido durante un largo periodo las actividades y los movimientos del príncipe y de Cherif Hasán ben Zaid y de Basem Awadalá (antiguo asesor del rey) y a otras personas contra la seguridad y la estabilidad de la patria .

Las autoridades interceptaron comunicaciones entre el príncipe Hamza y actores extranjeros sobre los pasos y tiempos para socavar la seguridad jordana, afirmó Safadi en conferencia de prensa.