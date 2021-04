Presente en la movilización, Salgado Macedonio, ex alcalde del puerto, expresó su confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restituya la postulación para los comicios del 6 de junio.

Acapulco, Gro., Unos 5 mil simpatizantes y militantes de Morena marcharon ayer en la mañana por la avenida Costera para manifestar su apoyo a Félix Salgado Macedonio y en rechazo al Instituto Nacional Electoral (INE), que hace unos días le retiró la candidatura al gobierno del estado con el argumento de que no presentó gastos de precampaña.

“A nosotros nos andan contabilizando todo, la combi, la botarga, el megáfono, las redes sociales, las banderas, las cartulinas, las botellas de agua, las pancartas, todo: le tenemos que tomar foto al odómetro de la camioneta, al recibo de gasolina, al de comida”, reprochó.

De un modo u otro ellos quieren que el otro gane, el de enfrente; la traen contra nosotros y el de enfrente, que va muy abajo en las encuestas, anda en avión, come en buenos restaurantes, eventos en lujosos salones, publicidad a diestra y siniestra, muchos espectaculares .