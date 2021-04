Rolando Medrano

Periódico La Jornada

Lunes 5 de abril de 2021, p. 24

Abatir la inseguridad que padecen los habitantes de Querétaro con una gran capacitación policial y mejora de sueldos para los efectivos; una reingeniería al transporte urbano que incluya la construcción del Metro, crear un polo de desarrollo con los artesanos y apoyar a los agricultores y productores de flores son algunas de las propuestas de Celia Maya García, candidata de Morena a la gubernatura.

De la mano de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la maestra en derecho promete, en caso de ganar los comicios del 6 de junio, instaurar un gobierno con paridad de género, mejorar la infraestructura educativa, crear programas en beneficio de universitarios e investigadores y trabajar con los empresarios en diversos proyectos.

Los queretanos viven tranquilos, a gusto, aman la paz social y les preocupa llegar a perderla ; por ello, conservarla es una de las principales metas de la candidata, quien considera primordial para atender este problema una eficiente y bien orientada capacitación policial.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, levantada en diciembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 48 por ciento de los habitantes de la entidad se sienten inseguros, un aumento de 1.7 puntos porcentuales respecto de la de septiembre (46.3 por ciento).

Existe mucho abuso policiaco y hay agentes que se coluden con delincuentes. Eso no nos permite avanzar; entonces debemos regresar a la figura del policía comunitario, al que los ciudadanos respetan y tienen confianza.

Con base en el sondeo del Inegi, la percepción de inseguridad en los cajeros automáticos está entre las más altas del país: 70.2 por ciento.

En entrevista, Maya García, magistrada retirada del Tribunal Superior de Justicia, plantea que para dar resultados en este rubro es importante tener buenos salarios a fin de que los uniformados no sean coptados por el crimen organizado.

Subraya que en sus recorridos por la entidad ha detectado que los ciudadanos coinciden en que la seguridad es un gran pendiente.

–La zona metropolitana de Querétaro se encuentra entre las 10 más grandes del país. ¿Cuáles son sus principales propuestas en transporte y movilidad?

–Vamos a hacer una reingeniería. Me reuní con transportistas para analizar cómo podemos trazar mejores rutas que eficienten la movilidad; sin embargo, mi propuesta de fondo, que la presenté también en 2015, cuando fui candidata a la gubernatura, es el metro.

La catedrática por más de 30 años de la Universidad Autónoma de Querétaro explica que un tramo de este medio de transporte sería subterráneo y gran parte elevado. Puntualiza que para éste y otros proyectos trabajará de la mano con los empresarios.