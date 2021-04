La gente tiene aspiraciones y cuesta mucho sostenerlas en un entorno de suma fragilidad. Todo eso entraña un cambio social que para muchas familias ha sido muy relevante. Eso no niega el rezago social existente, al contrario, lo exhibe de una manera más ostensible.

Pero de lo que se trata es de jalar a quienes están relegados, que son muchos ciertamente, no de sumir a los demás. Bastante esfuerzo hace la clase media para sostenerse ahí, cada vez con mayor dificultad y eso no debe minimizarse y mucho menos obviarlo. Hay formas de afianzarla y aumentar su participación y no son, precisamente, las que se han adoptado.

La voluntad política es parte del ejercicio de un gobierno y del poder que eso entraña. Pero la voluntad por sí misma, siendo una condición necesaria, no es suficiente. En este ámbito no funciona de manera reproducible el paradigma de la destrucción creativa que concibe cómo se van renovando las condiciones tecnológicas y organizativas para acrecentar la productividad como base de los procesos de crecimiento y desarrollo.

No es lo mismo aplicar esa concepción, que se acomete en el ámbito de las empresas y el conjunto de las actividades productivas, que imponerlo a escala social. Los costos de pretender una transformación económica sustentada en posturas maximalistas pueden superar los pretendidos beneficios. En ese entorno están actos de autoridad que podrían haberse resuelto de modo más eficaz (el aeropuerto, la definición de proyectos prioritarios, la gestión de la reforma energética: sin recursos suficientes no hay soberanía posible ni sustentable).

La definición de las prioridades es una cosa, muy discutible ahora, por cierto. La forma de conseguir implantarlas en términos de la acción política, de los recursos disponibles, de la capacidad técnica y de ejecución, es otra. Sobre todo, hay que resolver de una manera funcional la perenne disyuntiva entre el corto y el largo plazo. El corto plazo es rentable políticamente, el largo plazo puede serlo socialmente y no cabe la confusión al respecto.

Pretender que un programa político puede ser definido de modo concentrado en la visión del mandatario es cuestionable. Conseguir enraizarlo en la economía y la sociedad, para cumplir con el fin social último que se pretende, sin considerar los aspectos técnicos, los recursos materiales y financieros disponibles y la resistencia de la población puede derivar en grandes costos sociales y alejarse del objetivo inicial, por muy noble que sea, de elevar el nivel de vida de la población, de reducir la desigualdad.