No siguió modas, pero creó tendencias. Publicó en las mejores editoriales y algunos de sus libros pueden leerse en multitud de lenguas (inglés, francés, italiano, alemán, portugués, polaco, ruso, griego...) y fueron adaptados a la pantalla. Te queremos .

Muy conocido por su producción de literatura negra, también destaca su trabajo en novela gráfica. Su narración El diablo me obligó fue adaptada y transmitida por la plataforma Netflix.

El pasado 13 de marzo presentó su más reciente novela Sangre helada, que tiene como protagonista a Xipe Tótec, dios mexica de la muerte y la vida, de la resurrección y la transformación. Entonces se refería a que en la actualidad que las cosas cambien enfrente de nosotros nos da miedo . Sostuvo que la literatura de horror utiliza metáforas para no hablar de las cosas directo .

Su novela Trago amargo fue reconocida con el Premio Nacional de Novela Una Vuelta de Tuerca en 2006 y con Deidades menores se adjudicó el Nacional de Novela José Rubén Romero Bellas Artes 2014.