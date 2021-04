El rezago que prevalece en el transporte en México y en la capital del país se agravó con la pandemia, porque no son sólo las unidades nuevas y su financiamiento lo que falta, sino también asuntos de operación que tienen que ver con tecnología, como el prepago, los sistemas de información al usuario o de comunicación, sobre todo porque prevalece el modelo hombre-camión , apuntó.

El dirigente del transporte estimó que además de los países que han desarrollado su transporte en América Latina, como Brasil, Chile y Colombia, también está Estados Unidos, hacia donde poco se voltea, pero han desarrollado un sistema de participación público-privada donde el gobierno se encarga de regular el sistema y las empresas de su operación.

Ésta es una parte importante que queremos dar a conocer a las autoridades mexicanas, pues el futuro del transporte está en la operación de modelos con la participación de la iniciativa privada.

Previó que el sector en México va a continuar rezagado unos dos o tres años después de la finalización de la pandemia, pero la modernización va a tardar aún más porque muchos transportistas individuales y empresas están en quiebra.