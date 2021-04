E

so sentí cuando vi la foto de Natalia Aguirre, vestida de falda y playera, sentada en un banco de madera mirando hacia el suelo. A su izquierda, una botella de agua, un portafolio y un celular. A su derecha, bolsas negras de las que venden en los supermercados, de basura.

Dentro de las bolsas los restos de su hermano, Eladio Aguirre Chable, padre de dos hijos y originario de Las Choapas, Veracruz. Tenía 30 años cuando fue desaparecido en abril del año pasado.

El 24 de marzo, Eladio fue encontrado por su madre. Lo encontró sin el apoyo del gobierno de Veracruz. Habló a las autoridades para decirles que estaba frente al cuerpo de su hijo. No le hicieron caso. Respondieron hasta el momento en que mandó una foto y la ubicación del cuerpo. Sólo entonces enviaron policías ministeriales y un perito.

Ella es otra madre que encontró por su cuenta a su hijo desaparecido. Lo encontró a pesar del Estado. En seguida, las autoridades obligan a una familia en luto a pasar por un calvario de trámites. Y luego, el colmo: cuando le entregan los restos de Eladio a Natalia –su hermana–, los colocan en dos bolsas de basura.

Estamos a 36 grados. Huele feo. Ni siquiera sellaron las bolsas.

No es la primera vez que me entero de una denuncia así. Restos entregados de forma tan cruel. Pero al ver la foto, algo se mueve en mí, se colapsa. Tengo la sensación de tocar fondo. Tocamos fondo.

En otro Semefo, en otro estado, se encuentran los restos de José Antonio Tejeda Serna, sacado de su casa y desaparecido a finales de 2019. Es encontrado dos meses después. Los fiscales de Jalisco informan a su madre hasta marzo de 2020.

Todavía tienen su cuerpo, ahí, en el Semefo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pues no me dan información de nada o me dicen que lo de genética no está y que regrese en 15 días, pero así se nos fue ya un año , comentó Margarita, madre de José Antonio, al periodista Darwin Franco.

Hasta hoy, sigue esperando que le entreguen los restos de su hijo.

Eladio y José Antonio son dos de las más de 80 mil personas denunciadas como desaparecidas desde el sexenio de Calderón. El actual gobierno del presidente López Obrador obtuvo votaciones masivas en las elecciones de 2018, en parte con base en su promesa de acabar con la guerra y dar un trato digno a las víctimas. Pero a Eladio Aguirre Chable no le llegó la paz, ni a José Antonio Tejeda Serna. A sus familiares no les ha llegado el trato digno. Siguen batallando con burocracias que organizan la impunidad, que siguen revictimizando. Ni a ellos, ni a miles más les ha tocado paz. Ni mucho menos dignidad.