Por las tardes, cuenta, repasa algunos apuntes escolares y lee algún libro; no obstante, se encuentra en la incertidumbre de no saber si regresará a estudiar. Con la pérdida de su madre, durante la última semana de enero, por Covid-19, su papá se enferma con más frecuencia y ahora lo tengo que cuidar y apoyar con los gastos de la casa .

Su jornada laboral inicia a las 5 de la mañana para poder ir por el pan. Posteriormente se traslada en el triciclo a la colonia Roma para situarse a las afueras de un hospital. Reconoce que ha enfrentado riesgos porque a esas horas está aún oscuro y los carros no me ven .

Alejandro, de 15 años, comenzó a trabajar cuando se suspendieron las clases por la pandemia de Covid-19. Vende pan en un triciclo. Fue lo único que encontró porque no me daban trabajo en ningún lugar por mi edad . No sabe si regresará a la escuela porque mi papá perdió su empleo y mi mamá murió por el virus .

Comenta que en el cuarto año de primaria ya no pudo estudiar porque no tenían (sus padres) para comprarme los útiles y tampoco podía hacer las tareas. No me daba tiempo (por irse a trabajar) .

Karen, adolescente de 16 años, dice que terminó de estudiar la secundaria y me metí a trabajar para ayudar a mis abuelos porque ellos ya no pueden (laborar) . Se empleó en un restaurante de lava loza donde el dueño le ofreció ese puesto para no meterse en problemas con alguna autoridad laboral.

Platica que recibía entre 750 y mil pesos a la semana , pero con la pandemia cerró el lugar y en ocasiones tuve que salir a pedir alguna moneda a los automovilistas .

En 2018, la OIT indicó que en las dos últimas décadas hubo una disminución del trabajo infantil en 94 millones a nivel mundial; sin embargo, este progreso podría verse amenazado . Los problemas económicos, la merma en los ingresos de las familias y el cierre de escuelas a causa de la pandemia han acentuado el problema.