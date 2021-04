Sputnik, Afp, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 4 de abril de 2021, p. 6

Washington. Estados Unidos sumó ayer casi 70 mil nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, al tiempo que administró un récord de 4 millones de dosis de vacunas anti-Covid en un día.

La Universidad Johns Hopkins precisó que en total se contabilizaron 69 mil 822 nuevos infectados, lo que eleva el balance general a más de 30 millones 667 mil 184 de contagiados.

La entidad comunicó también sobre 967 fallecimientos por Covid-19 en un día, con lo que el número de decesos asciende a 554 mil 106 desde el comienzo de la pandemia.

Durante la semana pasada hubo un promedio de 64 mil 730 casos por día, un aumento de 19 por ciento respecto al promedio de dos semanas anteriores, mientras las autoridades advierten sobre una cuarta ola, indicó el diario New York Times.

Michigan se ha convertido en uno de los focos de Covid-19, con un promedio de infecciones diarias cinco veces mayor que hace seis semanas. Datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado muestran que este aumento dramático se debe en gran parte a un surgimiento de casos entre niños y adolescentes.

Más de 4 millones de dosis se administraron en 24 horas en el país, lo que establece un récord y lleva el promedio de siete días a más de 3 millones al día, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

La cifra de personas que recibieron al menos una dosis de la inyección en Estados Unidos superó 100 millones el viernes.

Enfermedad no grave

Por otra parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que de no haberse aplicado las dos dosis de la vacuna Sputnik V hace más de un mes atravesaría un mal momento tras infectarse del nuevo coronavirus.