Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 4 de abril de 2021, p. 5

Con el objeto de garantizar la aplicación de las nuevas medidas para acotar la violencia política de género, el Instituto Nacional Electoral aprobó el procedimiento para revisar la veracidad de las declaraciones 3 de 3 que cada candidato está obligado a presentar para acreditar que no ha estado involucrado en violencia intrafamiliar, no haber sido acusado por agresiones sexuales y no adeuda obligaciones alimentarias. El objeto de dicha medida, justificó el organismo, es buscar erradicar una cultura patriarcal que alienta la violencia contra la mujer.

Sin embargo, después de un largo debate en el Consejo General, se estimó que, ante los 8 mil 500 candidatos a los diversos cargos de elección popular, hacerlo en su totalidad pondría en riesgo la capacidad de revisión. Por ello se aprobó hacerlo de manera muestral, en la inteligencia, dijo el consejero presidente, Lorenzo Córdova, que se procesarán todas las quejas interpuestas relacionadas con posible falsedad de la declaración 3 de 3.

En el documento se destaca que cada partido o coalición es responsable, en primera instancia, de revisar el cumplimiento de esta nueva disposición y acreditar su veracidad. Con el acuerdo, el mecanismo permitirá al INE revisar con posterioridad al registro de candidaturas y podrá solicitar al partido o coalición sustituir a un candidato que haya mentido en su declaración y se le haya acreditado haber incurrido en algunos de los supuestos de la Violencia Política en Razón de Género.