▲ El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) recibió la segunda dosis de la vacuna de Sinovac contra Covid-19, en Sao Bernardo do Campo. Da Silva reiteró que las elecciones presidenciales de 2022 no son su prioridad, pero afirmó que el objetivo de su Partido de los Trabajadores debe ser impedir que el mandatario Jair Bolsonaro siga gobernando. Foto Afp