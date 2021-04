Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 4 de abril de 2021, p. 19

Buenos Aires. Desde su aislamiento por haber contraído el Covid-19, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión virtual con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ante la elevada cifra de víctimas en la segunda ola de coronavirus, y se refirió al mayor escándalo de la justicia en la historia argentina, revelada por el portal El Destape, sobre constantes visitas de jueces y fiscales a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión del derechista Mauricio Macri.

Si bien no existe delito en que un juez hable con un presidente, el problema es que un magistrado vaya a rendir cuentas a un presidente o que éste le diga lo que tiene que hacer, lo que es gravísimo , declaró Fernández.

Mencionó al juez Gustavo Hornos, quien iba a la casa de gobierno a anunciar qué medidas que tomaría, que luego se transformaban en portadas de los diarios afines al gobierno anterior. Recordó que durante su campaña electoral explicó que existía un circuito cerrado en la justicia penal, que empezaba con los fallos de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini, seguía con Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun y terminaba con Hornos y Juan Carlos Gemigniani.

Fernández señaló que “durante el macrismo el Poder Ejecutivo utilizó la justicia (…) y hubo muchos jueces que se prestaron a eso”, ante lo que se necesita un nunca más para que la justicia no sea usada para perseguir opositores políticos .

En una entrevista reciente con el periodista Horacio Verbistky, el presidente reveló un grave episodio del juez Julián Ercolini (de la llamada Mesa Judicial al servicio de Macri) y su participación en una causa falsa contra la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio. “Fui ver a Ercolini, que había sido mi alumno, y le dije lo que me parecía, que no había delito. Él se agarró la cabeza y me dijo: ‘Sí, pero es lo que debo hacer… Tengo que procesarla’”.