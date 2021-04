▲ Todos los barcos que quedaron bloqueados por el encallamiento del portacontenedores Ever Given en el Canal de Suez en marzo, lograron pasar por la vía este sábado, lo que puso fin al retraso acumulado, dijo la Autoridad del Canal de Suez. Indicó que los últimos 61 barcos, de los 422 que estaban en fila cuando el buque fue desatascado el lunes, pasaron por la vía que conecta Europa con Asia. Las cadenas de suministro internacionales se vieron alteradas cuando el Ever Given, de 400 metros de eslora, varó en el canal el 23 de marzo, y los equipos de rescate tardaron casi una semana en remolcarlo. Foto Afp, con información de Reuters