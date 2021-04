Romeo S. Rodríguez*

Periódico La Jornada

Domingo 4 de abril de 2021, p. 3

Atardece y el agobio está presente, en los labios en los ojos y la piel, el agobio del descuido, el agobio del desgano, el agobio del ayer está presente...

Atardece y el respiro se hace tan pesado que oscurece el pensamiento. Todos miran y maldicen, todos enmudecen y respiran el maldito atardecer…

No hace viento. No hay murmullo. El silencio de los niños me estremece y el arrullo no termina, pues el aire contamina y la vida se entorpece…