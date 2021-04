L

as organizaciones de la sociedad civil no sólo no hemos guardado silencio, sino que desde hace más de cuatro décadas acompañamos casos de violaciones graves a derechos humanos. Junto a víctimas y sobrevivientes buscamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Numerosas personas, organizaciones y redes, así como organismos internacionales defensores de derechos humanos, han estado presentes y se han pronunciado en casos y procesos de violaciones graves: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas de personas; desplazamientos internos forzados; asesinatos; masacres; feminicidios; ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, por mencionar algunas.

Durante la Edad Media se decía: Nos sumus sicut nanus positus super humerus gigantis, lo que quiere decir que somos como enanos colocados en hombros de gigantes . En este sentido, en los hombros de estas personas, organizaciones, redes y organismos internacionales defensores de derechos humanos, observamos una parte del camino de las víctimas y sobrevivientes en sus procesos de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.

En sus hombros miramos una parte de la composición de nuestro país, ya que incontables personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen un papel fundamental, porque contribuyen, de manera esencial y creativa –muchas de ellas a partir de perspectivas progresistas, críticas, alternativas y contrahegemónicas– al fortalecimiento de la democracia, al respeto de los derechos de todas las personas, y a la construcción de un México en paz, con justicia y dignidad. Desde sus hombros se ven luchas sociales y posicionamientos políticos que han suscitado acontecimientos trascendentes en México, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de 2011, y la promulgación de la Ley General de Víctimas. Arriba de sus hombros se ven las lágrimas, la indignación, las luchas, y las exigencias y conquistas de las miles de víctimas y sobrevivientes en México.

Sobre ellos observan una crisis de derechos humanos y un contexto de violencias generalizadas y sistemáticas, así como una situación de criminalización, hostigamiento, represión, amenazas y asesinatos en su contra. Según Front Line Defenders, de 2016 a 2017 se produjeron mil 442 ataques contra personas defensoras en el país. En el periodo de 2013 a 2018 fueron asesinadas 144. Y de acuerdo con Human Rights Watch, fueron asesinadas 20 en 2019 y 19 en 2020.