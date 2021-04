Ángel Bolaños

Dirigentes y legisladores nacionales y locales de Morena exigieron al PT retirar la candidatura de Mauricio Toledo Gutiérrez para relegirse como diputado federal por un distrito del estado de Puebla, ya que enfrenta un juicio de procedencia en San Lázaro, por enriquecimiento ilícito.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, explicó que cada partido de la coalición registra a sus abanderados y no teníamos conocimiento de que el PT postularía a Toledo. Por ello, pidió a la dirigencia del PT, que encabeza Alberto Anaya, que corrija tal decisión, ya que la candidatura del ex delegado en Coyoacán no representa los valores de la 4T .

Otros integrantes de la dirección nacional de Morena confirmaron que el PT nunca les informó de la postulación de Toledo y en redes sociales se multiplicaron las peticiones de que le quiten la candidatura y lo juzguen por los delitos de los que se le acusa.

El presidente del comité estatal de Morena en la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, y el diputado local por Coyoacán, Ricardo Ruiz Suárez, llamaron también a la dirigencia del PT a reconsiderar esa desacertada decisión.

Coincidieron con el vicecoordinador del grupo parlamentario en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León, en llamar a Cámara de Diputados para que se dé celeridad al juicio de desafuero del legislador, a fin de permitir que la fiscalía capitalina pueda seguir avanzando en las actuaciones ministeriales, se consigne y se sancionen los actos de corrupción que se le atribuyen.

Ruiz adelantó que propondrá al grupo de Morena en Coyoacán se pida a la dirigencia nacional del partido que formalmente haga el planteamiento a su similar del PT del rechazo a la postulación de Toledo y se sustituya esa candidatura.