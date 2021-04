A

nuncian una tercera ola de contagios, pero ya han sido vacunados más de 8 millones de mexicanas y mexicanos; adultos mayores y personal médico tuvieron prioridad. Al comienzo fueron denunciados algunos casos de influyentes que trataron de agandallar un lugar que no les tocaba todavía, pero fueron sancionados. ¿Cuál es tu opinión del trabajo desarrollado por las autoridades sanitarias del gobierno de la 4T? Fue el tema del sondeo de la semana, los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 1,213 personas; en Twitter, 254; en El Foro México, 646, y en Facebook, 313.

Twitter

El éxito de cualquier programa radica principalmente en los recursos.

@josemilio61 /Edomex

Hay pocas dosis y faltamos muchos; además, el sector productivo está fuera de la vacunación inmediata.

@matylm /Tlaxcala

La única forma de evitar la agresividad y letalidad del virus es la vacunación.

@psgpatty /CDMX

En el contexto de la trágica herencia del PRIANRD, la estrategia ha sido adecuada. Millones la apoyamos.

@FerCG68 /CDMX

Mis papás fueron vacunados y recibieron una excelente atención.

@lizzetlis /Mérida

Me parece que aun con la situación en que recibieron el sistema de salud y con las condiciones del país, han hecho lo mejor humanamente posible.

@tahiamaciel /Edomex

Gracias a todas las personas de esta gran campaña de vacunación, todos muy atentos y amables con nuestras personas de la tercera edad. Felicidades.

@Anne /Cancún

Dada la desigual distribución mundial de vacunas, me parece adecuada la gestión.

@ArturoLaraOroz1 /CDMX

Facebook

Lo que no tenemos como sociedad en nuestro país es educación y responsabilidad.

Luis Santiago /CDMX

Muy bien organizada y con mucho personal para atención al público.

Silvia Scarpett /CDMX

Al menos en Querétaro ciudad no estamos de acuerdo con la decisión de sólo abrir tres lugares, muy distantes por cierto, para aplicar las vacunas. Habrá quienes tengan que trasladarse en transporte público y aquí viene el riesgo. ¿Para qué cuidarse si me tengo que ir en dos o tres transportes para que me vacunen? Responsabilidad de quién, ¿gobierno federal o estatal?