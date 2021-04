▲ La Autoridad del Canal de Suez (SCA) de Egipto pedirá mil millones de dólares en compensación por las pérdidas causadas por el portacontenedores Ever Given, que estuvo encallado e impidió la navegación por la vía marítima durante casi una semana. El presidente de la SCA, Osama Rabie, indicó que la cantidad no sólo incluye las pérdidas económicas por la suspensión de la navegación, sino también los gastos para el proceso de salvamento. Hasta este viernes, al menos 206 de los más de 400 buques varados aún esperaban cruzar el canal. Foto Afp, con información de Europa Prees y Ap