Los jóvenes quieren más que palabras, quieren acción , dijo en una entrevista Debra Lee, ex presidenta y presidenta ejecutiva de BET Networks, una cadena de televisión propiedad de ViacomCBS, compañía que también ha criticado la ley de Georgia.

Un nuevo enfoque de los inversores en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno como el cambio climático y los movimientos Black Lives Matter y #MeToo también ha envalentonado a las empresas.

Los ejemplos recientes van desde empresas que critican las afirmaciones de fraude electoral del ex presidente Donald Trump, hasta el patrocinador del estadio de futbol americano de los Washington Redskins, Fedex Corp, que pide un cambio de nombre del equipo. Los minoristas Walmart y Dick’s Sporting Goods, por ejemplo, han adoptado restricciones a la venta de armas tras tiroteos masivos.

Algunas empresas que son reacias a criticar leyes o políticas específicas están dispuestas a hacer comentarios más generales. Por ejemplo, aproximadamente 330 de las 500 empresas del índice S&P 500 emitieron el año pasado comentarios en apoyo de la justicia social tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió bajo custodia de la policía de Minneapolis.