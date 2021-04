A

ludir al río Potomac no es un impulso ecológico. Es un camino de reflexión política. El río Potomac es la zona más rica en símbolos de los Estados Unidos, tanto que a menudo es llamado río de la nación . George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, cartógrafo y topógrafo deslindador de la zona que después sería la capital, nació y vivió junto al río. Todo el poder de Estados Unidos se encuentra en sus márgenes.

Para México es indispensable conocer en su complejidad la sede del mayor poderío universal, el magnetismo que proyecta su parte urbana, pero más las misteriosas intimidades de la Casa Blanca. Tras esa belleza irradiante de poder, están los halcones del Potomac.

Sobreviven a todo en su centro nuclear: el Departamento de Estado, Pentágono, Seguridad Nacional, CIA, FBI, DEA y el resto de la comunidad de inteligencia. Gobiernos van y vienen y ellos siempre están ahí.

Ellos hacen los grandes análisis sobre el universo y entre ellos está México. Ahí se formulan las políticas y programas a recomendar al presidente, los acepte o no. Son sistémicos, férreos y por ello constantes, gobierne quien gobierne y como gobierne. Su única divisa, no inscrita en ningún muro es America First Son los halcones del Potomac.

En ellos subsisten dos universos de reflexión que tienen como materia: 1) la política exterior y 2) la vida interna en su país. Es ahí donde ubican a México, lo definen como pieza de su vida interior.

Crecientemente creen que la situación de México, política, económica y cultural es propia de ellos. Así lo ven y actúan en consecuencia. Su visión de back yard sobre México, por lastimosa que sea, es realista. Para ellos somos impresentables, no confiables e irremediables.

Los domina su fe elitista, excepcionalista, de convencimiento de su destino de predominio sobre la tierra, que se inspira en el misticismo del presidente Theodore Roosevelt, el voraz arrollador de España, opresor de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Filipinas y más. Increíble Premio Nobel de la Paz en 1906.

Los halcones están convencidos de creer, con cierta razón, que saben más sobre nuestro país que nosotros mismos, sobre nuestros líderes, recursos, flaquezas y riesgos. Lo peligroso en el fondo es la interpretación. Estudian temáticamente la relación México-EU. Sus estudios son integrales, exhaustivos, siempre orientados por su meta lógica, única, indiscutible: el american dream.