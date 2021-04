L

a Europa de los 27 ha perdido su autonomía en política exterior. Tampoco tiene mucho margen de maniobra, si nos referimos a las propias de la seguridad geoestratégica y militar. Sus órganos, como el Parlamento, el Consejo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior, han decidido plegarse a Estados Unidos (EU) cuando de América Latina (AL) se habla. Con esta decisión, Europa ha perdido la oportunidad de convertirse en actor internacional con voz propia, yendo a rebufo de las políticas diseñadas por el Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca. Da igual que sus estados miembros tengan gobiernos socialdemócratas, conservadores, liberales o en coalición, las decisiones siempre caen del mismo lado de la balanza: rechazo y cuestionamiento de los proyectos emancipadores y antimperialistas nacidos en AL. En esta lógica, dos han sido los países por excelencia donde la Unión Europea (UE) ha centrado sus políticas injerencistas: Cuba y Venezuela. Sin embargo, resulta curioso ver cómo avalan golpes de Estado y justifican gobiernos espurios, como sucedió con Honduras, Paraguay o Bolivia, tras sendos golpes de Estado. Hoy piden respeto y se preocupan por la salud de Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia; eso sí, miraron hacia otro lado cuando se violaban los derechos humanos de los militantes del MAS, torturados o linchados, tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Josep Borrell, quien ostenta el pomposo título de alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, mira siempre al norte. Sus manifestaciones y decisiones están precedidas de reuniones bilaterales con funcionarios del Departamento de Estado.