a oposición al obradorismo no ha logrado prender a la altura de sus proclamas y expectativas. No hay una sola figura o propuesta que pudiera nuclear y dar una ruta viable al conjunto de intereses que cree indispensable frenar o entrampar el proyecto denominado Cuarta Transformación.

Ricardo Anaya, por ejemplo, navega entre las aguas del ridículo público a causa de sus videos de turismo político y de aproximación, cual chico explorador, a la realidad popular mexicana que desconoce. Diego Fernández de Cevallos se ahoga entre su profusión de zafiedad, retórica de antiguallas políticas y gesticulación de solemnidades vacuas. Y en los flancos priístas y perredistas no hay ni una pizca de renovación o florecimiento.

Esa oposición no crece ni siquiera porque en Morena los pleitos e inconformidades internas están a la vista. Pero de esa anemia electoral del segmento anti-AMLO puede desprenderse una desesperación peligrosa, pues podrían optar por otras vías, no electorales, los densos intereses deseosos de quitar a Palacio Nacional, en junio, una franja de diputados para que no puedan avanzar sus iniciativas legislativas reformistas de segundo trienio.

En otro tema: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró ayer que siete militares involucrados en la ejecución de cuando menos 15 civiles (de un total de 22 muertos) en Tlatlaya, estado de México, fueron vueltos a aprehender y que el caso es revisado por la Fiscalía General de la República. Las órdenes para encarcelar a esos miembros de las fuerzas armadas tardaron 16 meses en ser cumplidas, pero información llegada al Centro ProDH señala que los siete miembros del poder castrense ya están en prisión.

Falta, desde luego, precisar con absoluta claridad lo sucedido en junio de 2014, cuando 22 personas fueron muertas por balas militares, en un episodio que se pretendió hacer pasar como enfrentamiento, aunque luego hubo un testimonio de que se habían realizado ejecuciones cuando menos en 15 de los fallecidos. Otro punto clave será la definición de la cadena de mando, para establecer responsabilidades y castigar al oficial castrense que ordenó tales acciones.