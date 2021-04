E

s cómico el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, parcialmente confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de restringir los temas de los que puede hablar el presidente López Obrador en las mañaneras durante las campañas. Por ejemplo, no podrá utilizar imágenes, voces o símbolos que impliquen propaganda comicial o promoción del funcionario. Esa condición es imposible de cumplir. Andrés Manuel, aunque no se lo propusiera, es la imagen, la voz y el símbolo del triunfo de la democracia sobre mafias antidemocráticas como las que encabezan Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. No necesita decir ni media palabra, los hechos hablan. Esta semana, millones de adultos mayores de 68 años están recibiendo directamente en su cuenta de banco 5 mil 400 pesos, correspondientes a la pensión de marzo, abril, mayo y junio. El Presidente adelantó el pago para que el INE no le prohibiera entregarlo en temporada de elecciones y dejara sin comer a la gente. Las personas que recibieron el dinero –pobres, clasemedieros y muchos ricos– lo agradecen. (Los más agradecidos son los pobres). Saben que hay que respaldar al gobierno de la 4T para que el apoyo siga fluyendo –y aumentando– y no vuelva a ser botín de la mafia que estaba en Los Pinos. En el fondo, Lorenzo, Ciro y otros malandros lo que quisieran imponer a Andrés Manuel es una restricción más radical: prohibido existir .

Huawei pierde, pero gana

La empresa china recibió tache del gobierno de Trump, pero aun así continuó operando con ganancias, aunque en menor escala. Sus últimos celulares ya no vienen con Google incorporado y eso hace dudar a los clientes. Huawei reportó un beneficio neto cercano a 9,850 millones de dólares sobre ventas de 136 mil millones de dólares en 2020. Es una disminución de 19 por ciento frente al año anterior. El año pasado nos mantuvimos fuertes frente a la adversidad , dijo el presidente de la compañía, Ken Hu.

Reaparecidos

Personajes que habían desaparecido del escenario por algún tiempo han reaparecido en extraña coincidencia. El subcomandante Marcos, Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, inclusive Ernesto Zedillo, aun cuando evitó tratar temas electorales. Ahora hace su segundo debut un familiar de Carlos Salinas de Gortari que el sexenio pasado ocupó la direccion general de Pemex y la Secretaría de Hacienda. Se trata de José Antonio González Anaya. Ha sido fichado por Emilio Azcárraga Jean para hacerse cargo de un área de negocios de segundo nivel en Televisa. El ex funcionario entra en sustitución de Salvi Folch, quien formó parte del Grupo Televisa por más de 20 años. A Pepe Toño le aguardaba otro destino. Hubiera sido el # 2 del equipo del otro Pepe Toño que se quedó en el camino en su lucha por la Presidencia de la República.