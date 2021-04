Repudian intervención de EU en México

s altamente preocupante, y gravemente riesgoso, que el Departamento de Estado de Estados Unidos se haya manifestado y tomado partido en un diferendo y conflicto que sólo le corresponde a los mexicanos y a las autoridades competentes, así como a sus actores involucrados: Notimex, su dirección, sus trabajadores y el sindicato.

El Colectivo Morena Chilangos manifiesta su rechazo total y repudio ante tal intervención y les recordamos a los connacionales (extraviados o serviles), que dicha oficina de Estado la mayoría de las veces está atrás de los golpes de Estado de éste país, que se ostenta como paladín de la democracia (leer a Gregorio Selser sobre el tema: Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina). Los émulos de hoy, que ayer mandaron llamar a Maximiliano de Habsburgo, están moralmente derrotados. Ningún país de América Latina hoy en día permitirá una intervención directa, tenemos los ejemplos de Venezuela que ha resistido heroicamente todo tipo de intervenciones del Imperio, y recientemente el pueblo de mayoría indígena de Bolivia que derrotó democráticamente al gobierno usurpador y de facto apoyado por el gobierno estadunidense.

México no será la excepción, la mayoría de los mexicanos volveremos a derrotar en las urnas este 6 de junio a los apátridas y vendepatrias, así como a su oligarquía nativa. Este es el camino: ¡Nos vemos en las urnas!

Colectivo Morena Chilangos

Gasera le rechaza pago con tarjeta del gobierno

El lunes 29 de marzo, al querer programar una fecha para que Gas Metropolitano me abasteciera combustible, la unidad de control de la empresa me avisó que no me surtirían si pagaba con la tarjeta para el Bienestar, por ser del gobierno federal, pero con cualquier otra tarjeta, sí .

Esta medida, arbitraria e ilegal, atenta contra las acciones del gobierno federal para ayudarnos a los ancianos (yo tengo 85 años) y podría ser causal del delito de discriminación en razón de la edad, contemplado en el Art. 206 Frac. II del Código Penal de la Ciudad de México y 149 TER, Frac. I, del Código Penal Federal.

Solicito a la Secretaría del Bienestar, a Profeco y a las fiscalías de justicia intervenir para poner fin a esta situación y aplicar las sanciones procedentes a las empresas que se nieguen a cobrar.

Carlos Caram Mafud

Beneplácito por la vacunación en Morelia

Hago público mi agradecimiento al equipo de vacunación contra el Covid-19 en el puesto de salud de La feria, en Charo, Morelia, Michoacán. Apenas llega uno y, sonrientes, la policía municipal, servidores de la nación, jefe de bomberos, protección civil y trabajadores del ayuntamiento nos reciben. En el registro, el personal da un trato amable y nos conduce solícito a una de las filas de inmunización donde pasa el médico, la nutrióloga y la sicóloga, en diferentes tiempos, para enseguida ver a la policía municipal que resguarda las vacunas para la aplicación por parte de las muy amables enfermeras de la Secretaría de Salud, todo en un tiempo de hora y media.