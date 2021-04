Afp

Madrid. Comentarios vejatorios y menosprecio fueron parte de lo que sufrieron jugadoras de la selección española bajo el mando del técnico Ignacio Quereda y los cuales fueron revelados en el libro No las llames chicas, llamalas futbolistas, con el que la periodista Danae Boronat quiere dar voz al futbol femenino.

“Al final lo que han hecho las jugadoras es perder el miedo y a mí me lo han contado como una forma de pasar página, de decir ‘nosotras ya estamos en otro plano’”, aseguró.

Con el paso de los años cuando una situación te ha dolido o te ha avergonzado, te atreves más a hablar de ella, añadió Boronat, quien relata cómo las jugadoras se abrieron de forma natural a ella en las entrevistas llevadas a cabo para escribir el libro.

Jugadoras como la defensa del Real Madrid, Marta Corredera; las barcelonistas Jenni Hermoso y Vicky Losada; la jugadora del Milán, Verónica Boquete, o ex futbolistas como Alicia Fuentes, han aportado sus testimonios para esta obra.

Losada soltó un fuerte dardo al revelar que Quereda afirmaba: quiero erradicar el lesbianismo y los malos hábitos .

Corredera relató que llevaba un piercing en el ombligo: “No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. ‘Quítate eso, provoca infecciones... otra vez con eso’, me recriminaba. Cuando llegaba a la concentración me lo quitaba para decirle al técnico: ‘Ya no lo llevo, ya no me levantes más la playera’”, recordó Corredera.

Las vejaciones hacia las jugadoras era la tónica habitual en la forma de actuar y expresarse , escribió Boronat en el libro. Aunque realmente creo que la mayoría me lo han contado sin traumas, sin estar atormentadas, admitieron sentirse perjudicadas o tocadas anímicamente muy a menudo , dijo la periodista.